A Cremona boom di patenti, in due anni 2.400 in più

CREMONA (14 luglio 2020) - Aumentano i cremonesi con la patente di guida; secondo l’analisi condotta da Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, un report reso noto nelle scorse ore, alla fine del 2019, nella provincia di Cremona, il numero di patentati è arrivato a 236.640, vale a dire circa 2.400 in più rispetto al 2017. Sempre secondo il report diffuso dall’ufficio studi del noto sito di comparazione - che ogni mese aiuta 1,5 milioni di italiani a fare la scelta migliore e risparmiare su spese di casa e finanza personale - la provincia di Cremona raccoglie il 3,6% delle patenti presenti in Lombardia. Rapportando il numero di licenze di guida attive con quello degli over 14 residenti nella provincia emerge che il 74,8% dei cremonesi è abilitato alla guida di un veicolo a motore. Il quadro presentato nelle scorse ore da Facile.it è destinato a mutare e non di poco quando saranno raccolti i dati relativi alle patenti del 2020. A causa dell’emergenza Coronavirus la quantità di esami teorici e pratici è calata in maniera sensibili a causa del lockdown e dell’interruzione di parte delle attività gestite dalle varie sedi della Motorizzazione Civile.

