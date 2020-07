Igienizzazione delle mani, dal Lions Club Torrazzo 13 totem

CREMONA (13 luglio 2020) - Un grande senso di solidarietà e la consapevolezza che nessuno ce la può fare da solo. L’emergenza sanitaria da Covid-19 lo ha dimostrato ampiamente nei mesi scorsi e lo stesso sta avvenendo ancora. Ne è una dimostrazione, tra le tante, la donazione di 13 totem per l'igienizzazione delle mani che il Lions Club Torrazzo ha fatto al Comune di Cremona: saranno installati nelle scuole infanzia comunali. Un atto di generosità al quale l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, affiancata da Silvia Bardelli, responsabile del Servizio Politiche Educative, ha voluto attribuire il meritato riconoscimento, accogliendo in mattinata, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, Peppe Gramuglia, Past President e Presidente di Zona dei Lions Club, e Giampietro Mariotti, attuale Presidente del Lions Club Torrazzo.

L’Assessore ha espresso a nome suo e dell’Amministrazione, il più sincero ringraziamento per questa donazione che, oltre ad essere un utile mezzo di informazione sulle regole da rispettare, dimostra la vicinanza ai bambini che hanno trascorso un periodo molto difficile. Grazie ai centri estivi, tutti in funzione, alcuni di loro hanno già potuto tornare a socializzare con i propri coetanei e, a settembre, potranno finalmente riprendere l’attività educativa nell’assoluto rispetto delle regole igienico e sanitarie. Su questo vi è la massima attenzione, ha sottolineato l’Assessore Ruggeri, nella consapevolezza che le attività riprendono ma non bisogna abbassare la guardia e soprattutto si deve operare in un’ottica di prevenzione.

Peppe Gramuglia e Giampietro Mariotti hanno a loro volta ricordato che il Lions Club Torrazzo ha supportato e supporta la comunità cremonese per l’emergenza Covid-19 con iniziative di solidarietà e il servizio comunitario. Ora più che mai c’è bisogno bisogno anche del loro supporto: questo è il motivo per cui il loro club sta unendo le forze e dare un aiuto concreto per superare questa pandemia. In tale contesto, il Lions Club Torrazzo ha colto il bisogno delle famiglie cremonesi di affidare i propri figli a strutture per l’infanzia che rispettino le norme anti contagio e ha così pensato di donare 13 totem per l’igienizzazione delle mani, felici di potere contribuire alla ripartenza della nostra comunità.

Tre di questi totem sono già stati sistemati al nido Lancetti, dove è in funzione un centro estivo per i più piccoli, gli altri verranno collocati nelle scuole infanzia comunali al momento della loro riapertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO