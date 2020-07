Magica Musica incanta Soresina, ospite speciale Politi de Le Iene

SORESINA (12 luglio 2020) - Piazza Garibaldi gremita (duecento posti a sedere, oltre un centinaio in piedi) per la prima esibizione pubblica di Magica Musica dalla fine del lockdown. L'astinenza forzata dai concerti non ha generato ruggine tra i musicisti diversamente abili diretti da Piero Lombardi, che hanno incantato la città col loro proverbiale entusiasmo, conquistando tutti con pezzi vecchi e nuovi del loro repertorio, con Johnny B. Goode scelto come intro. L'evento organizzato dalla Pro loco si è aperto con il saluto a un ospite speciale, Alessandro Politi de Le Iene, a lungo risultato positivo al Coronavirus.