Sveva Gerevini campionessa di solidarietà: ecco i monitor per Oncologia

CREMONA (13 luglio 2020) - Campionessa in pista e anche nel sociale: grazie alla raccolta fondi attivata dalla casalbuttanese Sveva Gerevini, l’associazione MEDeA, in accordo con Rodolfo Passalacqua, direttore dell’unità operativa di Oncologia dell’ospedale di Cremona e presidente di MEDeA, è riuscita ad acquistare e donare all’unità di Oncologia del Maggiore due monitor multiparametrici da letto di degenza utile per monitorare i ricoverati.

Atleta Azzurra e punta di diamante del movimento cremonese e della Cremona Sportiva Atletica Arvedi, Sveva grazie al contatto con l’oncologo Michele Ghidini ha conosciuto da vicino la realtà di MEDeA, con segretario Federica Negri, e durante i giorni più complessi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la 24enne, campionessa della squadra italiana di Eptathlon e di professione tecnico di radiologia, ha sentito il bisogno di partecipare alla catena solidale attivata aiutando la onlus cremonese che opera dal 2003 e rendendosi disponibile ad organizzare sui social media una raccolta fondi. E in brevissimo tempo il grande cuore del territorio ha portato al raggiungimento di un importante traguardo: 5.500 euro per finanziare i due monitor multiparametrici.

