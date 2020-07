Stradivari, budget ridotto e nuovo Cda

CREMONA (12 luglio 2020) - Si è aperto sabato il terzo e ultimo mandato da presidente del Centro sportivo Stradivari per Mariano Marchelli (per gli amici Rosario), che per statuto alla fine di questo triennio non potrà più far parte del Consiglio di amministrazione. Cda che è stato ridotto da nove a sette componenti per snellirne l’operatività ed è stato rinnovato. Sono infatti stati eletti tre nuovi consiglieri Claudio Chiappa, Luigi Cantarini e Vanni Ugaglia. Confermati Marchelli, Ornella Schiavetta (proposta per la vice presidenza), Fabrizio Riccobono e Fulvio Bertolaso. Mercoledì la prima riunione del Cda per determinare incarichi e nomine.

Il Centro - che conta 1.878 soci adulti e altri 222 minorenni - ha inoltre preso atto dei contraccolpi economici della pandemia e ha deciso di ridimensionare il suo bilancio, che passa dal milione e 200 mila di consuntivo 2019 al milione del preventivo 2020. L’assemblea dei soci si è tenuta nella sala Carlo Balzarini del centro sportivo nel rispetto delle distanze e dei protocolli sanitari anti-Covid sotto la supervisione dell’associazione di tutela ambientale Il Nibbio. I conti del Centro sono stati approvati all’unanimità, senza astensioni o voti contrari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO