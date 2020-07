Grest sicuro, sanificazione con il modello Spallanzani

MONTICELLI (13 luglio 2020) - Il centro estivo organizzato dal Comune di Monticelli quest’anno ha come nuova sede la scuola dell’infanzia di San Nazzaro e l’oratorio della frazione. Fondamentale per poterlo avviare in sicurezza è stato il servizio di sanificazione all’avanguardia offerto ed effettuato dall’azienda Trs Ecologia di Caorso sotto la supervisione del titolare Claudio Dodici e della responsabile di direzione Pamela Negri, che sono anche stati ringraziati durante l’incontro preliminare con i genitori. «L’azienda ha provveduto a sanificare con le più moderne tecnologie anti-Covid tutti gli ambienti, a titolo gratuito — spiega il vice sindaco Giuseppe Papa, che ha seguito l’organizzazione del centro estivo insieme all’assessore Cassandra Dagani —, proprio per aiutare il Comune a realizzare questo importante servizio per i bambini, consentendo il contenimento delle spese aggiuntive ma garantendo un passaggio fondamentale per avere ambienti sicuri per tutta la durata dell’iniziativa. Prima di procedere con la sanificazione e alla fine dell’intervento, i tecnici hanno inoltre effettuato tamponi su tutti gli ambienti per verificare la presenza di virus e patogeni». La tecnica utilizzata è la stessa dell’istituto Spallanzani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO