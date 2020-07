Covid, un paziente trasferito in Terapia Intensiva

CREMONA (11 luglio 2020) - Un paziente trasferito in Terapia Intensiva all'Ospedale Maggiore di Cremona. A informare l'opinione pubblica è la stessa Asst di Cremona. I pazienti con Coronavirus ricoverati sono nove: uno in Pneumologia, sette alle Malattie infettive, uno in Terapia intensiva. «Il paziente che necessitava di ventilazione assistita - informa Rosario Canino, Direttore sanitario - è stato trasferito dalla Pneumologia in Terapia Intensiva per aggravamento dell'insufficienza respiratoria. Il prossimo aggiornamento verrà pubblicato domani nel tardo pomeriggio».

