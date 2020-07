Rifiuti: inciviltà, scatta la multa

SOSPIRO (12 luglio 2020) - Rifiuti abbandonati di fronte al cimitero, prima il responsabile è stato avvisato bonariamente, poi visto che gli episodi di inciviltà sono proseguiti, l’agente di polizia locale Jessica Bernardi ha elevato una sanzione di 600 euro. I fatti si sono verificati a Sospiro. Secondo quanto riferito sembrerebbe che una persona periodicamente portasse i propri rifiuti ovvero sacchi contenenti mascherine, guanti, plastica, carta e ogni genere di materiale indifferenziato nell’area verde che si trova di fronte al camposanto. Dopo serrate indagini l’agente di polizia locale ha identificato il trasgressore. In un primo momento è stato convocato e avvisato. Nonostante ciò, gli episodi si sono susseguiti. E quindi è scattata l’ammenda per abbandono di rifiuti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Ghisolfi infatti è particolarmente sensibile al tema legato al corretto smaltimento dei rifiuti e dell’ambiente. «Non si tratta di un modo per far cassa – spiegano gli amministratori – ma un segnale di attenzione nei confronti del rispetto della normativa. Nel nostro paese viene effettuato un ottimo servizio di raccolta porta a porta e abbiamo una piazzola che funziona bene». Nel frattempo il trasgressore ha pagato la sanzione e si è scusato per il gesto che ha compiuto.

