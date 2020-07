Imprese cremonesi, l'impatto del lockdown

CREMONA (12 luglio 2020) - In provincia di Cremona il lockdown ha congelato oltre un’attività lavorativa su due, precisamente il 51%: in tutto sono stati 43.407 i lavoratori dell’industria e dei servizi costretti a restare a casa dal Dpcm dello scorso 25 marzo, come testimonia un’analisi sviluppata da Cisl Lombardia. La sospensione di imprese, negozi e uffici ha impattato in particolare sui comparti industriali: a chiudere temporaneamente i battenti sono state 3.983 aziende, corrispondenti al 65% del settore, il cui fatturato supera i sette miliardi di euro e con un numero complessivo di 23.113 addetti, dei quali 18.593 dipendenti. Pesanti anche gli effetti sui servizi: il lockdown ha coinvolto il 46% delle unità locali, per l’esattezza 8.886 imprese, con un fatturato di oltre 3 miliardi e un totale di 20.294 addetti, di cui 9860 dipendenti. Numeri elevatissimi, tanto più se si considera che la manifattura e il commercio concorrono ad occupare il 52% degli addetti cremonesi.

