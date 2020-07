Mortalità nel 2020, Cremona terza in Europa: +119%

CREMONA (12 luglio 2020) - La provincia di Cremona è arancione. Così come quella di Bergamo, Lodi e Brescia. Ma anche come i territori di Madrid e Seine-Saint-Denis in Francia. L’arancione nella mappa realizzata da Infodata-IlSole24Ore rappresenta le zone europee dove nei primi mesi del 2020 si sono registrati picchi di mortalità elevata rispetto al passato, ovvero rispetto al quadriennio 2015-2019. Colpa del Covid-19? Sembrerebbe di sì: le aree dove le percentuali sono elevate coincidono proprio con quelle dove il virus ha mietuto più vittime. Il Nord Italia e la Lombardia in particolare, ma anche la Spagna, la Francia, il Belgio e il Regno Unito. In questo panorama Cremona – e la sua provincia – è in cima alla triste classifica con il 119% in più di decessi: è terza. In tutta Europa. Prima di lei, Bergamo che invece è al primo posto e che rispetto alla media 2015-2019 ha visto crescere del 147% i decessi nei primi quattro mesi e mezzo del 2020. Al secondo posto c’è invece Madrid con il 119%. Tra le prime dieci aree per incremento della mortalità l’Italia è rappresentata solo da province lombarde: oltre a Cremona e Bergamo ci sono poi Lodi (+99%) e Brescia (+91%).

