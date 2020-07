Ruba un cellulare, 22enne denunciato per furto aggravato

CREMONA (11 luglio 2020) - Intorno alle 13.00 di ieri, i componenti di due pattuglie appiedate della Questura di Cremona in servizio di perlustrazione per le vie del centro città venivano avvicinati da un signore che riferiva di aver appena subito il furto dello smartphone ad opera di un giovane, dai tratti nordafricani, che, approfittando di un momento di distrazione mentre stava prendendo una bevanda presso il distributore automatico di via Palestro, gli sfilava il cellulare dal borsello posto sotto la canna della bicicletta, dandosi poi alla fuga. Gli agenti raccoglievano le indicazioni della persona, diramando immediatamente le indicazioni di ricerca del fuggitivo. Poco dopo il soggetto veniva rintracciato ed identificato da un equipaggio della Squadra Mobile. Si trattava di un giovane italiano residente a Cremona, di origini nordafricane, di 22 anni, già con diversi precedenti di polizia alle spalle oltre che destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, che veniva quindi denunciato per furto aggravato. Lo smartphone veniva recuperato e restituito al legittimo proprietario

