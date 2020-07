Spaccio di droga, denunciato 17enne

CREMONA (11 luglio 2020) - Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante, transitando in via San Felice, notava un gruppo di ragazzi seduti sulle panchine del parco intenti a fumare. Gli agenti sottoponevano a controllo il gruppetto ed uno di essi veniva trovato in possesso di un contenitore in alluminio contenente 0,8 grammi di hashish. Si trattava di un giovane 17enne residente a Cremona, incensurato, in compagnia di altri minorenni tutti italiani. Nella circostanza veniva trovato in possesso anche di un bilancino di precisione che aveva occultato nella tasca dei pantaloncini, e all’interno del portafogli veniva trovata la somma di 110 euro, di cui 60 in banconote da piccolo taglio. Gli agenti effettuavano una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei genitori, e nella sua cameretta, in un cassetto del comodino, venivano trovati 2 involucri in cellophane, contenenti altro hashish, del peso lordo rispettivamente di gr 7.6 e gr. 3.3. Il minore veniva quindi denunciato alla Procura dei Minorenni per il reato di cui all’art. 73 comma 5 del D.P.R.309/90.

