Il cugino di Serena lotta ancora per la vita

BORDOLANO (12 luglio 2020) - Un piccolissimo miglioramento. Un raggio di speranza in più per continuare a lottare per la vita. Le condizioni del cugino di Serena, 18enne di Cignone, restano gravi ma stando a quanto appreso sembrerebbe che il momento di massima criticità, giovedì sera sull’asfalto della Quinzanese, sia stato superato. La prognosi resta riservata, il giovane è ricoverato all’ospedale Maggiore di Cremona e sembra che politraumi e fratture abbiano interessato in particolar modo la parte del busto. Ma come spesso accade in questi casi saranno le prossime ore, i prossimi giorni, a risultare decisivi per le sorti del 18enne. E intanto Cignone, Corte de’ Cortesi e Bordolano continuano a pregare per lui. «Sono stato alla camera ardente di Serena – commenta commosso il sindaco di Corte de’ Cortesi Luigi Rottoli – e ho incontrato alcuni parenti del 18enne: sembrerebbe che qualche piccolo miglioramento ci sia anche se la situazione resta critica. Un filo di speranza c’è. Ma servirà tempo. E intanto tutti noi ci stringiamo al dolore della famiglia della cugina 14enne e ci uniamo alle speranze dei parenti del giovane di Cignone». Da sempre c’è una fortissima connessione tra le comunità di Corte de’ Cortesi, Cignone e Bordolano. Paesi divisi solo da pochi chilometri e che condividono le scuole, il grest e la guida spirituale, don Roberto Moroni.

