Ciclabili, la Fiab segnala 300 anomalie

CREMONA (11 luglio 2020) - «Bene i lavori in corso per risolvere tutte le ‘magagne’ delle piste ciclabili, ma questa ricognizione è il frutto delle segnalazioni fatte dall’area tecnica della Fiab su cui si è discusso in varie riunioni online nei mesi scorsi». Rivendica la sua parte di lavoro Filippo Bonali, che poco prima del lockdown si era macinato in bici i circa 80 chilometri di percorsi ciclabili della città fotografando tutte le anomalie, poi raccolte e geolocalizzate in una mappa consegnata al Comune a giugno. Si tratta di oltre 300 segnalazioni di cartelli, buche, strisce cancellate e altre cose grandi e piccole a cui il Comune valuterà come metter mano. Per quanto riguarda le ultime più importanti ciclabili cittadine, sono 23 le segnalazioni su via Brescia; 27 su via Bergamo; 9 su via Mantova e 10 su viale Trento e Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO