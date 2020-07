Soresina, Magica Musica in piazza Garibaldi domenica alle 21

SORESINA (10 luglio 2020) - Finalmente in piazza, tornano gli appuntamenti di comunità in città e l’esordio è subito di quelli pronto a lasciare il segno e regalare emozioni grazie al concerto di Magica Musica. Si tiene domenica alle 21 in piazza Garibaldi a Soresina (l'appuntamento era in programma sabato, ma è slittato) l’esibizione, promossa dalla Pro loco in collaborazione con Comune ed Ascom Soresina, ad ingresso gratuito con offerta libera e su prenotazione. Ci sono ancora dei posti disponibili e per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0374 340307 e scrivere su whatsapp al 375 5456173. Si tratta di un appuntamento atteso, quello che vedrà protagonisti gli artisti di Magica Musica, associazione nata nel 2008 da una brillante intuizione del maestro Piero Lombardi, già direttore dell’orchestra di fiati di Castelleone e Casaletto Ceredano, con l’obiettivo di offrire a disabili e normodotati momenti di divertimento e di confronto e attività integrate.

