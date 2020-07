Schianto da brividi in via Persico: paura, ma nessun ferito

CREMONA (10 luglio 2020) - Sorpassi a velocità elevata, il tamponamento e l'uscita di strada sfiorando un palo di cemento. Schianto da brividi, senza conseguenze per chi viaggiava in auto, questa mattina intorno alle 9 in via Persico, all'altezza della zona Case Nuove.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale che si è occupata dei rilievi, una Toyota Rav 4 che viaggiava verso Cremona, ha inanellato alcuni sorpassi a forte velocità. All'altezza dell'incrocio con via Bonetti, il suv ha tamponato una Citroen C3 che si era appena immessa su via Persico. La Toyota, in seguito all'impatto, è uscita di strada urtando uno specchio parabolico, due cordoli in cemento e lambendo un palo di cemento dell'illuminazione prima di terminare la propria corsa in uno slargo di fronte ad una abitazione. Entrambe le auto hanno riportato gravi danni, la fortuna ha voluto che nessuno rimanesse ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO