Maltrattamenti all'ex compagna, il papà di Gloria dal gup

CREMONA (9 luglio 2020) - Venerdì 22 febbraio del 2019. Audrey Isabelle si presenta al Pronto Soccorso con la sua bimba Gloria. L’orecchio destro le fa molto male. La visitano, diagnosi: timpano perforato. Chi è stato? La donna dichiara: «Mi ha picchiato il mio compagno». Durante una discussione in casa, Kouoa Jacob Danho le ha rifilato un ceffone sull’orecchio. Isabelle non lo vuole denunciare, ma ma non vuole più tornare a casa dal compagno. Da quel giorno, mamma Audrey e la piccola Gloria trovano rifugio al Focolaio, la struttura protetta in via Bonomelli. Da quel giorno Kouao cova rabbia. Quattro mesi dopo, ucciderà la sua bimba nella casa, in via Massarotti.

Già rinviato a giudizio per omicidio della piccola Gloria (il 28 settembre si terrà la prima udienza davanti alla Corte d’Assise), oggi l’uomo era a processo per maltrattamenti.

