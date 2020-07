Guariti dal Covid. Ma restano i segni della sofferenza

CREMONA (10 luglio 2020) - L’Asst misura i segni lasciati dal Covid-19 sulle persone clinicamente guarite: il percorso di follow up avviato dall’azienda ospedaliera ha fin qui coinvolto 201 pazienti – 127 maschi e 74 femmine – che erano stati ricoverati in condizioni critiche durante la fase più acuta dell’emergenza epidemica. Se praticamente nessuno può dire di aver recuperato pienamente la funzionalità polmonare, tuttavia le indicazioni raccolte dai medici dell’ospedale Maggiore lasciano presagire uno scenario meno allarmante di quello ipotizzato a fine maggio dalla Società Italiana di Pneumologia, secondo cui il 30% dei guariti potrebbe soffrire di problemi respiratori cronici. «Il monitoraggio si sta concentrando sui pazienti con quadri clinici gravi – commenta Federica Pezzetti, medico della Direzione medica –. Tra gli oltre duecenti casi presi in esame, 7 presentano attualmente dispnea (ovvero affanno ndc), 36 debolezza generale, 26 dispnea associata a diversi gradi di affaticamento, 16 solo tosse e tutti gli altri un mix diversificato di questi sintomi. Sì, possiamo dire che i risultati sono piuttosto confortanti».

L’età media dei guariti che sono stati visitati a due mesi circa dalle dimissioni è di 71 anni: il più anziano ne ha 84, il più giovane 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO