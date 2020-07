Fuori dall’incubo dopo quattro mesi: «Così ho vinto io»

CREMONA (10 luglio 2020) - «Ho lottato per ritornare a casa e rivedere i miei quattro nipotini». Massimo Pelizzoni, 65 anni il prossimo agosto, è appena ritornato a casa. Il suo viaggio è durato quattro mesi: tra l’ospedale Oglio Po e l’Istituto Aragona di San Giovanni in Croce. Centoventi giorni in compagnia del Covid e dei suoi tremendi effetti. Che per lui hanno significato un’ischemia cerebrale, la paralisi delle gambe e del braccio sinistro, la perdita di oltre 30 chili.

«È stata lunga e dura ma sono stato fortunato – racconta ora mentre è nella sua abitazione di Gussola, attorniato dalla famiglia che non vedeva da marzo – . Molti miei amici e coetanei non sono sopravvissuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO