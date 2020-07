Sicurezza, speed check contro l’alta velocità

CASTELLEONE (10 luglio 2020) - Più sicurezza: tre speed check contro le auto veloci. Due dispositivi sono già stati posizionati, uno lungo viale Santuario e uno in via Dosso, tra il cimitero e l’area del palazzetto. Mentre in questi giorni è prevista l’installazione anche del terzo deterrente contro gli automobilisti dall’acceleratore facile, ovvero quello di via Bressanoro. Prosegue, quindi, il piano sicurezza attivato in questi anni dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Fiori dopo che a fine 2019 sono stati posizionati due dispositivi simili sulle provinciali, nelle frazioni di Le Valli e Pellegra.

