Oglio, ponte tra 2 paesi sicuro. Via tronchi e detriti dai piloni

ROBECCO/PONTEVICO (10 luglio 2020) - L’esercitazione di protezione civile garantisce più sicurezza tra Cremonese e Bresciano: Protezione civile del Parco Oglio Nord al lavoro in collaborazione coi volontari di Pontevico per rimuovere ramaglie e detriti che nel tempo si sono accumulati lungo i piloni del ponte. E l’ntervento congiunto di 20 persone permette di togliere dal corso d’acqua più di 150 quintali di tronchi. Più sicurezza, quindi, grazie alla maxi opera che nei giorni scorsi ha coinvolto l’infrastruttura di collegamento tra il paese cremonese e il centro abitato di Pontevico, realtà che collaborano in Unione. E che di fatto ha portato ad una maggiore salvaguardia dell’incolumità dei residenti e dei tantissimi automobilisti che ogni giorno percorrono via Brescia per recarsi al lavoro. Sì perché è facile intuire che senza la pressione esercitata dai detriti i piloni del ponte risultino ora meno esposti a situazioni che, potenzialmente, possano creare danni alla struttura.

