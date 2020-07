Quinzanese, «Incroci incubo»

CASALBUTTANO (9 luglio 2020) - Bivio per Olmeneta e incrocio della Graffignana: dopo la sistemazione dell’innesto di San Martino in Beliseto sono i due punti critici rimasti della Quinzanese. Erba alta, traffico intenso e visibilità limitata. La provinciale, nel tratto in direzione Belvedere, finisce al centro delle lamentele di residenti e non solo. Per quanto riguarda possibili novità viabilistiche, ipotizzando uno svincolo più ampio come quello realizzato di recente a Castelnuovo Gherardi sulla via Brescia, ad oggi non sembrano esserci le condizioni per intervenire lungo uno dei tratti maggiormente battuti del territorio. E dove negli anni si sono verificati diversi incidenti, alcuni anche mortali.

La questione viabilità si ricollega a doppio filo alla problematica di queste ultime settimane relativa all’erba alta: lo sfalcio da parte dei cantonieri della Provincia è appena stato completato ma c’è chi tiene alta l’attenzione.

