Il Mazza, Mossoni presidente: «Squadra pronta e attenta»

PIZZIGHETTONE (8 luglio 2020) - La cremasca Debora Adelaide Mossoni è la nuova presidentessa della Fondazione Opera Pia Luigi Mazza. È stata scelta nel corso dell’incontro di congedo del cda uscente, presieduto da Egidio Sinelli, nel quale è stato approvato anche il bilancio consuntivo 2019. Un atto dovuto, per consegnare le chiavi della casa di riposo ai nuovi amministratori e informarli anche sui numeri espressi nel rendiconto di gestione, inevitabilmente condizionato anche per il prossimo futuro dall'emergenza Covid. La proposta di nominare alla presidenza proprio l’avvocato Mossoni è stata accolta all’unanimità, così come la scelta del vicepresidente: sarà Matteo Gavioli. La neo presidente: «Ho avuto buone sensazioni iniziali, che mi rendono ottimista per la creazione di una squadra di lavoro attenta, propositiva ed efficace».

