Scontro auto-moto: 14enne in ospedale

PESCAROLO (7 luglio 2020) - Scontro tra una macchina e una moto lungo la provinciale 3, all'altezza dell'incrocio per Grontardo. Ad avere la peggio un 14enne su un 'cinquantino' che è stato trasportato in ospedale a Cremona in codice giallo, ovvero con ferite di media gravità. Sul posto ambulanza, auto medica e polizia stradale.

