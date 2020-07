Addio Ruggero Ruggeri, maestro di tante generazioni

PESCAROLO (7 luglio 2020) - Addio a Ruggero Ruggeri, lo storico maestro originario di Pescarolo scomparso all’età di 94 anni. Una figura che ancora oggi, viene ricordata con grande stima ed affetto dai suoi ex allievi. E’ stato maestro unico alle elementari tra gli anni 1950 e 1981, anno in cui è andato in pensione. A lui erano affidate tutte le materie curricolari: italiano, storia, geografia e matematica. Nel corso della sua carriera scolastica ha saputo trasmettere disciplina, valori e nozioni che, sono stati la base per il percorso formativo di intere generazioni di bambini. Ha insegnato in istituti di tutta la provincia. All’inizio sul cremasco, ad Ombriano e Vailate. Poi si è spostato in vari edifici scolastici del Cremonese: Pescarolo (suo paese di origine), Grontardo, Ostiano, Bagnara, Picenengo, Sesto, Malagnino e Cremona città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO