Classifica del Governance Poll: Galimberti 34esimo

CREMONA (6 luglio 2020) - Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, si piazza al 34esimo posto nella classifica del Governance Poll, pubblicata questa mattina da Il Sole 24 Ore. Il suo consenso è in crescita dello 0,1% rispetto al giorno dell’elezione. Galimberti in graduatoria arriva subito dopo i sindaci di due capoluoghi confinanti, Emilio del Bono (Brescia) e Patrizia Barbieri (Piacenza). La classifica è guidata da Antonio Decaro (Bari) con un consenso del 69,4%. Ultimo posto per Leoluca Orlando (Palermo).

