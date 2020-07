Cortisone e ossigeno, ecco il mix che salva

CREMONA (6 luglio 2020) - Lo scenario aperto dall’ipotesi secondo cui in Lombardia sarebbero in circolazione due diversi ceppi di Coronavirus dal punto di vista di clinico è ancora incerto: potrebbe significare che la situazione è ancora più complicata o potrebbe, al contrario, essere una buona notizia. È presto per dirlo. Spiega il primario del reparto di Malattie infettive, Angelo Pan: «Abbiamo bisogno di dati e, malgrado le migliaia di pagine di studi prodotti finora, la nostra conoscenza su questo virus è ancora insufficiente. C’è però — sottolinea Pan — una certezza clinica che emerge anche da uno studio di prossima pubblicazione. Ed è che l’uso del cortisone in pazienti che fanno terapia con ossigeno, dalla semplice maschera fino al malato intubato, riduce la mortalità del 20%».

La notizia dei due ceppi in circolazione è stata annunciata sabato da Fausto Baldanti, responsabile del Laboratorio di virologia molecolare del Policlinico San Matteo di Pavia. «Grazie a uno studio che abbiamo condotto con il Niguarda di Milano — ha spiegato Baldanti a un convegno organizzato dall’Università di Pavia — abbiamo scoperto che ci sono stati due diversi ceppi del virus in Lombardia. Quello circolato nella zona di Bergamo è diverso dalla Sars-CoV2 che si è diffusa nelle province di Cremona e Lodi, dove il 21 febbraio è stato accertato il primo caso in Italia. Due virus differenti tra di loro, per sequenza genetica e caratteristiche, che hanno provocato due diversi focolai». Spiega Pan: «Potrebbe essere una complicazione sulla strada per un vaccino. I vaccini sono costruiti come risposte ad aree stabili. Più ceppi del virus ci sono e più è difficile costruire un vaccino funzionale. Ma speriamo che non sia così».

