L'ultimo saluto a Matteo oggi alle 17

SAN BASSANO (6 luglio 2020) - Due comunità, due campanili, lo stesso cuore spezzato. Oggi San Bassano e Cappella Cantone accompagnano con la preghiera e col pensiero l’ultimo viaggio terreno di Matteo Antonioli, il 18enne rimasto ucciso nella notte tra venerdì e sabato lungo la Paullese nel terribile scontro frontale costato la vita anche al 55enne vicentino Luciano Erle. La famiglia ha scelto che i funerali venissero celebrati nella frazione di Santa Maria dei Sabbioni perché da lì provengono gli Antonioli, anche se Matteo era nato e cresciuto a San Bassano, paese che in queste ore sta partecipando con discrezione e rispetto al cordoglio di mamma Mara, papà Alberto e della sorella Chiara. A Cappella Cantone la cerimonia è in programma alle 17, all’aperto, sul sagrato della chiesa parrocchiale. I sindaci Giuseppe Papa e Francesco Monfredini, che ieri hanno fatto visita alla camera ardente, portando le loro condoglianze ai familiari, parteciperanno indossando la fascia tricolore. Sul fronte delle indagini, intanto, gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente devono ancora completarsi. Quando saranno conclusi, i carabinieri li trasmetteranno in Procura a Cremona; nel frattempo oggi anche la salma di Erle, il 55enne consulente di Santorso, che si trovava a Cremona per lavoro, rientrerà nella propria terra. Gli addii da pronunciare sono due; come le vite distrutte dal frontale dell’altro ieri.

