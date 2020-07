Le piante che allontanano gli agenti nocivi

LENO (6 luglio 2020) - La drammatica esperienza dell’epidemia di Covid-19 ci ha reso tutti più sensibili ai temi fondamentali del benessere, dell’igiene e della salute personali. La maggior parte di noi si chiede come sia possibile proteggersi da virus e malattie in generale. Per prevenire il contagio, oltre a seguire attentamente le raccomandazione del Ministero della Salute, è importante rafforzare il sistema immunitario: una barriera contro qualunque tipo di attacco da agenti nocivi esterni. Un aiuto prezioso viene dalla natura, che offre tanti rimedi in grado di aumentare le difese dell’organismo. Lo sapeva bene il medico batteriologo Edward Bach, inventore dei celebri Fiori, che visse in un’epoca di grandi epidemie.

Il Giardino della Salute nasce dalla lunga esperienza nella ricerca e nello sviluppo di piante officinali di Ambrogio Italia, la nota azienda florovivaistica di Leno (Brescia), fondata dal botanico Giovanni Ambrogio e gestita assieme al figlio Marino, che da oltre 50 anni è un punto di riferimento per giardinieri, operatori del settore e appassionati di piante e fiori di tutta Italia. Si tratta di un kit di piante selezionate e dotate di un apposito portavasi per la coltivazione in spazi ridotti, corredato di tutte le istruzioni per sviluppare la propria coltivazione anche in piccoli ambienti domestici come terrazzi, balconi e giardini. Dalla catambra, la pianta anti-zanzare per eccellenza, alla moringa, ricca di proteine e potassio; dalla stevia per dolcificare a zero calorie al morrocan, che ottimizza la funzionalità digestiva ed epatica. E tante altre meravigliose piante, le più salutari della terra, che ora è possibile avere a portata di mano, in qualsiasi stagione.

