Presentato il cd 'Angeli' di Cristiano Fadini: il ricavato al Maggiore di Cremona

PADERNO (6 luglio 2020) - Quando la solidarietà corre lungo le note di un pentagramma: presentato ufficialmente il cd benefico a favore dell’ospedale Maggiore di Cremona realizzato dal musicista di Casalbuttano Cristiano Fadini insieme alla figlia Pamela. Artista 50enne che dopo il contagio da Covid-19 e il ricovero durato 26 giorni ha deciso di incidere un’inedita canzone dal titolo ‘Angeli’ per rendere omaggio a tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di lui con dedizione, professionalità e grande umanità. E ieri sera in piazza Vittorio Veneto a Paderno su invito della parrocchia di San Dalmazio si è così tenuto l’appuntamento solidale. Mentre la compilation dal titolo ‘Musica in famiglia: Angeli’, con anche 15 tracce di cover, è disponibile al costo di 10 euro contattando il numero di telefono 3472781901.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO