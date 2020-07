È sempre allarme truffe, questa volta è andata bene

SONCINO (5 luglio 2020) - «Signori buongiorno, vorremmo parlare col titolare per aggiornamenti riguardo alla bolletta del gas». A questa frase, pronunciata decine di volte dagli operatori che stanno battendo Soncino casa per casa in questi giorni, la replica dei residenti è stata sempre la stessa: porta sbattuta in faccia e chiamata ai vigli, ai carabinieri o al Comune. Fiducia assente, complici le tante truffe di cui si sente parlare ogni giorno ma, almeno in questo specifico caso, si tratta di un falso allarme. «Abbiamo preso in esame le segnalazioni dei soncinesi – precisano le forze dell'ordine del borgo – e comprendiamo la diffidenza ma gli addetti risultano regolarmente registrati e autorizzati. Non si tratta di una truffa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO