Fondazione Sospiro, l’ala anziani ora è Covid free

SOSPIRO (5 luglio 2020) - L'area anziani di fondazione Sospiro è 'Covid free'. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Scotti. "Posso con soddisfazione comunicare che tutto il nostro dipartimento anziani è libero dal Covid 19. Per una struttura grande come la nostra è un risultato importante: tra l’altro se non fosse stato per un singolo residente, rimasto sempre asintomatico, del quale da settimane attendevamo gli esiti di negatività al tampone, avremmo potuto annunciarlo già da qualche tempo. Va dato grande merito al personale medico, agli infermieri e a tutti gli operatori del reparto di terapie riabilitative e della Rsa per questo risultato. Penso che entro la prossima settimana i risultati ci confermeranno che anche nel dipartimento delle disabilità la fase di contagio potrà dirsi chiusa".

