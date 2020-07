Luciano Erle nel cremonese per lavoro

GRUMELLO (5 luglio 2020) - Luciano Erle conosceva bene Cremona. E conosceva bene anche la Paullese, la strada lungo la quale ieri notte ha perso la vita, insieme a Matteo Antonioli, di oltre trent’anni più giovane. Consulente di un’azienda d’automazione con sede in città, la sua non era una presenza improvvisata lungo le strade della Bassa Padana. Al contrario: gli capitava spesso di soggiornare in Lombardia per esigenze di lavoro. Da qualche tempo, per comodità, aveva preso in affitto un appartamento nel capoluogo; in condizioni di normalità, arrivava nel pomeriggio di lunedì e il venerdì sera rientrava a casa, a Sontorso, paese vicentino di cinquemila anime, situato ai piedi del Monte Summano. Per questo week end invece i piani erano diversi. Da quanto si è appreso, Erle aveva comunicato alla famiglia che si sarebbe trattenuto una notte in più, per un impegno di lavoro fissato stamattina. Variazione di programma e di percorso che si è rivelata fatale. Nato a Schio nel 1965, Erle era sposato con Monja Meneguzzo e aveva due figli: Simone di 24 anni e Alessia di 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO