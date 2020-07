Ribaltamento sulla via Mantova, auto nel fosso

CREMONA (4 luglio 2020) - Incidente sulla via Milano in direzione Cremona poco prima delle 11. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata nel fosso. Sul luogo del sinistro gli agenti della Polizia locale. Fortunatamente nessuna conseguenza per conducente e passeggeri.

