La musica del bongo per l'ultimo saluto a Manuel

TRIGOLO (4 luglio 2020) - Chiesa di San Benedetto gremita per l'ultimo saluto a Manuel Di Stasio, il giovane che il 29 dicembre 2018, all'età di 23 anni, è stato investito alle cinque del mattino lungo la provinciale per Soresina. E dopo diciotto mesi di lotta per restare aggrappato alla vita mercoledì il suo cuore si è fermato. Al termine della funzione gli amici lo hanno ricordato suonando il bongo, un momento toccante di grande emozione.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO