Consorzio gorgonzola dop: Antonio Auricchio presidente

CREMONA (4 luglio 2020) - Si è riunito il Consiglio di Amministrazione per la nomina delle nuove cariche sociali che comprendono il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop. È stato nominato presidente Antonio Auricchio che va a ricoprire la carica che da ben 12 anni ha visto a capo del Consiglio di Amministrazione il Presidente uscente Renato Invernizzi.

Così Antonio Auricchio: “Con molta emozione ricevo questa importantissima carica di Presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop: il Gorgonzola è un prodotto moderno, che piace non solo in Italia e in Europa ma in tutto il resto del mondo. Con la voglia e l’amore che mettiamo tutti noi del consiglio e noi produttori cercheremo di diventare sempre più grandi e importanti ed essere coloro che difendono la grande Dop italiana contro le imitazioni che tentano di offuscare quello che la storia del Gorgonzola ha fatto per questo prodotto”.

I componenti del Consiglio di Amministrazione: Fabio Leonardi Vice Presidente, Alberto Dall’Asta Vice Presidente, Arrigoni Marco, Baruffaldi Maria Teresa, Bassi Nicoletta, Defendi Manrico, Fileppo Zop Davide, Gelmini Chiara, Invernizzi Renato, Merlo Nicoletta, Oioli Roberto, Poletti Sergio, Porta Manuel, Rossino Fiorenzo e Ziliotti Stefano.

Il Consiglio di Amministrazione, i Soci e i dipendenti del Consorzio, hanno ringraziato il Presidente Renato Invernizzi per la dedizione e il lavoro svolto durante questi 12 anni e hanno augurato al nuovo Presidente anni di successi durante la sua guida alla Presidenza del Consorzio.

