Guasto, metà paese senza internet e telefono

CASALBUTTANO (4 luglio 2020) - Cabina di via Marconi ko e metà paese, aziende comprese, senza internet e telefono fisso per alcune ore: tecnici in azione e servizi ripristinati nel pomeriggio grazie all’intervento risolutivo che ha coinvolto la struttura all’ingresso del centro abitato. A causare l’improvviso black out alle reti utilizzate da più operatori è stata una manovra effettuata da alcuni operai impegnati nello sfalcio del verde nell’area dell’ex consorzio. Una volta rimosse le fronde degli alberi, infatti, i rami sono stati accatastati sull’aiuola che fronteggia la casa di riposo. E durante una successiva operazione con l’ausilio di alcuni macchinari la cabina è così stata colpita in maniera accidentale. Un urto che non ha danneggiato i collegamenti in maniera irreparabile ma che ha comunque mandato le linee internet e del telefono fisso ko per ore, togliendo ogni possibilità di connessione ai residenti nella parte ovest del centro abitato. Ma i problemi maggiori si sono verificati lungo la dorsale della zona industriale, con diverse aziende che sono rimaste ferme senza avere la possibilità di utilizzare portali web e gestionali a supporto delle varie attività. Un problema non da poco per tutti quei lavoratori impegnati in ditta o anche da remoto che avevano necessità di effettuare ordini o visualizzare documenti che al giorno d’oggi vengono archiviati e scambiati digitalmente.

