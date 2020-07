Sbanda e finisce nel fosso, paura per una 34enne

SORESINA (3 luglio 2020) - Perde il controllo dell’auto, percorre una cinquantina di metri nell’erba e finisce in un fosso. L’incidente si è verificato stamattina poco dopo le 10, lungo la provinciale 89 che collega Soresina e Castelleone. A circa un chilometro della frazione Pellegra, viaggiando verso il borgo, una 34enne di nazionalità indiana non è riuscita a tenere in carreggiata la propria Fiat Punto, scivolando con le ruote sulla banchina e poi adagiandosi, di lato, all'interno di una roggia. In suo soccorso è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Crema, seguita da un'auto medica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Crema. Per la donna tanto spavento, ma nessuna conseguenza. Rilievi della polizia locale di Soresina.

