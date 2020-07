Rolfi: 'Il vostro lavoro è fondamentale per sfidare la crisi'

CREMONA E STAGNO LOMBARDO (3 luglio 2020) - L’assessore regionale all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi incontra i vertici della Libera Associazione Agricoltori e di CremonaFiere. Nel suo tour in Pianura Padana, che rientra nell’iniziativa 100 aziende in 100 giorni ha toccato con mano due importanti realtà ovvero le imprese delle famiglie Faverzani e Paietta rispettivamente in località Forcello e Stagno Lombardo. Stamattina al primo piano, in piazza del Comune, il presidente Riccardo Crotti affiancato da Elisabetta Quiaini, Amedeo Alfredo Ardigò, Sebastiano Bongiovanni, Giuseppe Quaini, Andrea Belloli, Roberto Biloni e Giovanni Bozzini, ha accolto Rolfi. «L’assessore – spiega Crotti – ha sempre dimostrato particolare attenzione a Cremona e al suo territorio, ai settori agricolo, zootecnico e agroindustriale che producono il 12 per cento del quantitativo di latte a livello nazionale». L'assessore Rolfi ha posto l'accento sul lavoro in agricoltura, dichiarando che è «fondamentale per sfidare la crisi».