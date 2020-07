Naviglio, maxi recupero di immondizia

CASALBUTTANO (3 luglio 2020) - Protezione civile protagonista di un maxi recupero di immondizia lungo il Naviglio Civico: dopo diverse ore di lavoro, sempre in sicurezza, i volontari Marco Sperati, Raul Marzaroli, Carlo Furlani e Achille Cò portano a termine con successo l’intervento andando a rimuovere dal corso d’acqua in zona Galletta una grande quantità di plastica. E poi lattine, palloni e una gomma. Tutti materiali di scarto che verranno smaltiti in discarica dagli operatori comunali. «Sono stati raccolti 30 sacchi di plastica – spiega Sperati, presidente dell’associazione I Due Navigli – una bicicletta e un sacco con vetro e lattine. Rinnovo quindi il nostro appello: non gettate sacchi o immondizia dove capita, rispettiamo il verde e l’ambiente in cui noi e i nostri figli viviamo. Ognuno deve fare la sua parte, smaltendo correttamente l’immondizia ma anche trasmettendo alle giovani generazioni i valori del decoro e della salvaguardia del verde».

