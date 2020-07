Nuovo ospedale, il dg Rossi: "Ci sono i soldi per farlo"

CREMONA (2 luglio 2020) - "Cremona potrà avere un nuovo ospedale perché i soldi ci sono". Ad affermarlo è il Dg dell'Asst Giuseppe Rossi. "Cremona ha le carte in regola per ricevere gli stanziamenti di Regione Lombardia". E' una dichiarazione di intenti molto importante quella scaturita oggi pomeriggio in una commissione convocata appositamente per discutere della questione nuovo ospedale con il Dg Rossi.

