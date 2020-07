I mercati ortofrutticoli di Brescia riaprono ai privati

BRESCIA (2 luglio 2020) - A partire da sabato 4 luglio il mercato ortofrutticolo e agroalimentare di Brescia riapre i suoi cancelli al consumatore privato. Gli orari saranno i consueti: dalle 8.00 l’accesso in automobile e dalle 8.30 quello pedonale. L’ingresso è consentito fino alle 11.

L’ortomercato di Brescia, uno dei tre mercati all’ingrosso della regione Lombardia, il secondo dopo Milano per dimensione, è quello per vicinanza più facilmente raggiungibile dalla provincia di Cremona. All’interno del mercato vi sono diciotto ditte grossiste e più di sessanta produttori locali oltre ad una decina di aziende concessionarie che offrono servizi per l’agroalimentare. La quantità di merce movimentata ogni anno è di circa 700mila quintali e nella prima metà del 2020 si registra già un incremento del 10%. Il mercato infatti è rimasto aperto durante tutta l’emergenza sanitaria per garantire la continuità della filiera agroalimentare non solo di Brescia ma anche delle altre province confinanti come Cremona, Mantova, Bergamo, Trento e Sondrio.

Per salvaguardare la salute dei cittadini l’accesso al pubblico è stato invece ridotto con la chiusura del mercato al sabato. In questa giornata infatti si registra un grande afflusso di persone che scelgono l’ortomercato per acquisti di grandi quantità di merce a prezzi molto concorrenziali: famiglie numerose, gruppi di acquisto, comunità.

Dal mese di luglio il mercato ritrova tutta la sua normalità. Anche per i cittadini di Cremona e per i suoi dettaglianti, ristoratori e gli altri professionisti dell’agroalimentare. Al momento infatti già un centinaio di acquirenti all’ingrosso provenienti dalla provincia di Cremona scelgono l’ortomercato di Brescia per le loro forniture.

Con l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria e dopo attente valutazioni, su richiesta dell’associazione dei grossisti dell’ortomercato, il Consorzio Brescia Mercati e la Direzione del Mercato hanno scelto la strada della riapertura.

L’accesso sarà contingentato in funzione delle attività aperte alla vendita. Sarà attivo un solo accesso pedonale posto nella zona centrale del Mercato e un varco carraio.

Le modalità di acquisto di ortofrutta, a collo, rimangono le stesse in vigore prima dell’emergenza sanitaria. Sono invariati tutti gli obblighi a tutela della salute di cittadini e operatori: uso della mascherina, distanziamento di un metro tra le persone ed il divieto di assembramento presso i punti vendita.