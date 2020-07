De Corato: "Bene l'arresto del rapinatore"

MILANO (2 luglio 2020) - L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha ringraziato la Questura di Lodi per l'arresto di un extracomunitario che, su un convoglio Trenord della linea Mantova-Milano, all'altezza della stazione di Lodi, ha aggredito un viaggiatore per rapinarlo. "Le aggressioni a bordo dei treni non si fermano. I seicento agenti della Polfer, che ringrazio per l'ottimo lavoro che svolgono quotidianamente, su 2.500 chilometri di linee ferroviarie lombarde, sono troppo pochi. Per questo - conclude De Corato - chiediamo al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese di adeguare il contingente della Polfer lombarda e al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, di utilizzare anche sui treni i militari già presenti in alcune stazioni".

