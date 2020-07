Allerta meteo, rischio di forti precipitazioni

CREMONA (2 luglio 2020) - La Regione Lombardia ha diffuso un'allerta arancione per rischio di temporali forti dalle ore serali di oggi, giovedì 2 luglio, e nella mattinata di domani, venerdì 3 luglio, con precipitazioni diffuse più intense ed insistenti sui settori prealpini e di pianura. Dal pomeriggio di domani, venerdì 3 luglio, il minimo depressionario in spostamento sull'alto Tirreno, con aria umida instabile dai quadranti orientali, determinerà precipitazioni temporalesche che si svilupperanno prevalentemente sulle aree di pianura e con maggiore insistenza sulla parte più meridionale lungo la linea del Po. Nella notte di sabato 4 luglio le precipitazioni riguarderanno soprattutto la Bassa Pianura orientale, mentre dalla mattinata sono previste condizioni in graduale miglioramento. Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.

