Colonie Padane, sabato riapre il Parco Avventura

CREMONA (2 luglio 2020) - Le Colonie Padane ritornano piano piano alla normalità. Dopo la riapertura del parco alle passeggiate, del bar, delle aree gioco e delle attrezzature sportive, dopo l'avvio del nuovo centro estivo per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni, riparte anche il Parco Avventura gestito dalla Cooperativa Gruppo Gamma all'interno della collaborazione tra Comune di Cremona e Consorzio Solco.

Gli itinerari sospesi per piccoli e grandi, immersi nella natura, che nel 2019 avevano accolto quasi 3000 scalatori, ritorneranno ad essere attivi da sabato 4 luglio con protocolli di sicurezza anti-covid.

Il Parco Avventura sarà aperto a singoli e gruppi ristretti di persone dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 (ultima salita) e dalle 14.30 alle 18.30 (ultima salita). Sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30 (ultima salita). Si potrà prenotare l’ingresso telefonando al numero 331 4085264 o mandando una mail a parcoavventuracremona@coopgruppogamma.it. In base alla normativa vigente, la capienza massima del Parco Avventura sarà di 30 “scalatori” presenti contemporaneamente sugli itinerari, ecco perché, soprattutto per i piccoli gruppi, è consigliata la prenotazione.

Due le novità della stagione 2020. La prima per i piccolissimi: da quest’anno ci sarà un nuovo itinerario pensato appositamente per bambini da 0 a 3 anni. Sarà un percorso di botti, passerelle, ponti tibetani e reti che i bimbi potranno percorrere senza caschetto e imbragatura perché protetto da balaustre di legno. Saranno attrezzati 5 alberi e l'altezza massima del percorso sarà a 80 centimetri da terra. Il percorso “super baby” si aggiunge ai tre itinerari sospesi per bambini dai 100 ai 140 centimetri, già presenti al parco e frequentati nel 2019 da circa 2000 piccoli.



E per i più grandi? Dalla riapertura al Parco Avventura ci si potrà cimentare in una nuova imperdibile sfida: si chiama powerfun e consentirà ai più temerari di provare, in totale sicurezza, l'emozione del salto nel vuoto da quasi 14 metri d'altezza.

La ripresa del Parco Avventura rappresenta un altro passo in avanti importante per le Colonie Padane che, anche e soprattutto in questa situazione di emergenza, si candidano a diventare sempre di più un vero e proprio polo aggregativo e attrattivo. Nella natura e in sicurezza.



Dettagli, prezzi e foto della stagione 2019 sul sito coloniepadane.it alla sezione “Servizi/Parco Avventura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO