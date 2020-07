Fontana di piazza Roma nel degrado

CREMONA (3 luglio 2020) - Acqua verde stagnante e niente zampilli. La fontana di piazza Roma è ancora una volta fuori uso. La sua condizione non è sfuggita all’occhio attento dei cremonesi, che in questi giorni in cerca di refrigerio stanno frequentando anche più del solito i giardini pubblici. Il problema è sempre lo stesso: l’impianto elettrico vetusto che è andato ancora una volta in tilt. E così la fontana, la cui manutenzione è stata affidata tramite appalto a Padania Acque, sarà oggetto di un nuovo intervento. «Nei prossimi giorni la vasca sarà svuotata — spiega l’assessore Rodolfo Bona — e si procederà alla sua pulitura con le conseguenti verifiche all’impianto per riparare il guasto». Ci vorrà tempo, però, prima che i getti ricomincino a funzionare e la grande aiuola riacquisti il suo appeal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO