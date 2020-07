Scuola media, iniziati i lavori di demolizione

MONTICELLI (2 luglio 2020) - In centro storico sono iniziati i lavori di demolizione della scuola media. Un pezzo di storia del paese che se ne va, di fronte a parecchi curiosi che si fermano ad osservare le ruspe in azione. L’ex scuola è chiusa e inagibile dal sisma emiliano del 2012, quella nuova non sarà costruita lì: in via Moro al posto dell’edificio ci saranno verde e parcheggi. Durante l’intervento di demolizione qualche lieve disagio legato alle polveri, che l’azienda incaricata cerca di attenuare bagnando in continuazione con acqua l’area.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO