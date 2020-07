I piccoli guerrieri di Adriana: scatti carichi di gioia

CREMONA (2 luglio 2020) - Non ha resistito al richiamo. Quando sente parlare di neonati, ad Adriana Gutierrez Tapia si illuminano gli occhi. Non solo perché anche lei ha dato da poco alla luce la sua secondogenita, ma anche perché ha scelto come professione quella di catturare gli istanti irripetibili di chi si è appena affacciato alla vita. Adriana è una fotografa specializzata nella maternità e nei newborn, i nuovi nati. Un lavoro difficile: si entra nell’intimità del nido e con i piccoli (non oltre le due settimane) occorre avere pazienza e sapienza nel metterli in posa. Il risultato sono immagini ovattate di tenerezza estrema. Così, non appena appresa la notizia del baby boom all’Ospedale Maggiore, Adriana ha azionato tutto il suo spirito creativo mettendo a disposizione la sua professionalità.



Ecco dunque, l’idea di donare quello che Adriana sa fare meglio: «Mi piacerebbe contattare ad una ad una queste mamme e realizzare scatti insieme ai loro piccoli — spiega la fotografa che ha già donato come mamma una serie di scatti all’Asst Cremona —. Realizzerei un quadro composito delle immagini e alcune inquadrature singole per poi farne una mostra e celebrare questo evento memorabile».

Ma c’è molto di più: Adriana ha deciso di partecipare anche all’iniziativa lanciata dal quotidiano La Provincia regalando una fotografia a tutti coloro che diventeranno genitori in questo anno così strano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO