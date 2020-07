CREMONA (2 luglio 2020) - Il centro torna progressivamente a popolarsi. Gli standard dell’era pre-Coronavirus sono ancora lontani, ma l’attrattività del nucleo storico della città risulta in sostanziale ripresa. Lo dicono i numeri dei passaggi rilevati dalle telecamere puntate sui punti d’accesso alle vie dello shopping: nel mese di giugno i transiti sono stati 332 mila, ovvero il 36 per cento in più rispetto a maggio, quando il conteggio si era fermato a quota 243 mila. Il raffronto con i dati dello scorso anno dimostra, comunque, che il gap da colmare resta profondo: a maggio 2019 erano stati calcolati 491 mila passaggi, praticamente il doppio rispetto allo stesso mese del 2020, mentre a giugno di un anno fa se ne erano registrati 424 mila, ovvero il 22 per cento in più in confronto al mese appena concluso. Insomma: se in valore assoluto le cifre non sono ancora normalizzate, tuttavia la strada del riscatto sembra imboccata.

