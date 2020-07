Il premio Barbieri a 52 ragazzi d’oro

CREMONA (2 luglio 2020) - Cerimonia atipica per la consegna dei Premi alla memoria di Attilio Barbieri, quella che si è svolta l’altro ieri mattina presso il Giardino di casa Barbieri Raspagliesi al civico 58 di via 11 Febbraio. 52 i ragazzi tra i 18 e i 28 anni segnalati dalle associazioni che hanno preso parte alla rete CremonAiuta, creata dal Comune durante l'emergenza Covid: Croce Rossa Italiana, Croce Verde, La Città dell’Uomo, Gli Amici di Robi, Auser Volontariato comprensorio Cremona, Focr Federazione oratori cremonesi. Ciascuna associazione ha ricevuto un assegno di 2.000 euro, ma soprattutto la soddisfazione di aver contribuito ad alleviare una situazione che per tante persone costrette a casa poteva diventare davvero insostenibile. Consegna a domicilio dei pasti, della spesa, dei farmaci, distribuzione casa per casa delle mascherine, trasporto ammalati, ma anche più semplicemente alleviare la solitudine di anziani e persone fragili: queste le attività principali in cui sono stati occupati.

[I PREMIATI]

